CALCIOMERCATO RABIOT / Il conto alla rovescia per conoscere il futuro di Adrien Rabiot è ormai agli sgoccioli. In scadenza di contratto a fine stagione, il centrocampista francese lascerà il Psg parametro zero e nei mesi ha infiammato un'asta internazionale tra tanti club europei e praticamente tutte le big italiane, dalla Juventus all'Inter passando per il Milan.

Quindi le potenze della Premier League e, soprattutto, della Liga, con il Barcellona che fino a pochi giorni fa veniva segnalato come in pole assoluta, ma poi il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid ha cambiato gli scenari tant'è che nelle ultime ore in Spagna parlano dell'inserimento deciso delle 'merengues'. Ma tra poco sapremo tutta la verità perché una fonte vicinissima al giocatore, scrive il quotidiano 'Le Parisien', ha assicurato che Rabiot ha già deciso dove giocherà il prossimo anno. Non resta che aspettare l'annuncio.