CALCIOMERCATO MILAN ROMA EVERTON / Roma e Milan guardano con attenzione in Brasile e puntano ad Everton. Il giovane talento del Gremio ha una clausola da 80 milioni di euro, ma potrebbe lasciare il Sudamerica per un'offerta pari a meno della metà.

I rossoneri sognano un-bis e un eventuale accesso in Champions League agevolerebbe e non poco l'acquisto del talentuoso verdeoro, con ilche avrebbe a disposizione una maggiore liquidità. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

E intanto proseguono i contatti tra Leonardo e l'agente del giocatore, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea però come oltre al Milan e alla Roma, sul giocatore stia piombando anche il Manchester City oltre ad altri club inglesi. Guardiola sarebbe rimasto colpito dall'ala brasiliana, che sarebbe dunque diventato uno degli obiettivi estivi.

