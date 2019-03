Calciomercato Inter, i colpi di Conte: sale Dzeko, assalto al Barcellona

CALCIOMERCATO INTER CONTE DZEKO / Nonostante un contratto pesante da 5 milioni all'anno fino al 2021 e le certezze del tecnico Luciano Spalletti, che col sorriso sulle labbra ha dato appuntamento alle conferenze dell'anno prossimo ad un giornalista che gli chiedeva le sue sanzioni sul futuro, la panchina dell'Inter a fine stagione dovrebbe cambiare padrone. A meno di un clamoroso exploit da qui al termine del campionato, infatti, la proprietà è disposta ad un sacrificio economico importante per puntare su un nuovo tecnico con la candidatura di Antonio Conte sempre in pole position.

Calciomercato Inter, da Dzeko a Rakitic: le ultime

Sul tecnico che sta per liberarsi dal Chelsea restano in corsa praticamente tutte le big, dal Milan alla Juventus passando per la Roma , ma il feeling con l'Ad Marotta è noto e da giorni si parla anche di un accordo di massima già raggiunto tra le parti. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Un ulteriore indizio in questo senso, sottolinea 'Tuttosport', arriva anche dalle manovre di calciomercato che la dirigenza dell'Inter sta portando avanti. In primis il pressing su Edin Dzeko (come raccontato da Calciomercato.it vuole un contratto biennale con opzione per il terzo anno) che ha preso quota e con Spalletti non era in ottimi rapporti nell'ultimo periodo alla Roma, mentre Antonio Conte lo voleva fortemente al Chelsea e dunque lo abbreccerebbe volentieri a Milano. Nel frattempo si lavora sodo sul centrocampista, vero grande obiettivo della prossima estate. Il blitz del Ds Ausilio a Barcellona è servito per portarsi in pole rispetto alla concorrenza nella corsa a Ivan Rakitic che al momento non rinnova e può partire per 50/60 milioni di euro. Sul tavolo ci sarebbero poi anche Arturo Vidal e soprattutto Malcom: il brasiliano non sta brillando in questa prima stagione in Catalogna e l'Inter, dopo averlo sfiorato un anno fa, sarebbe interessata ad averlo in prestito dai blaugrana che devono tutelare il proprio investimento e potrebbero cedere per rilanciarlo. Sempre più vicino, infine, Matteo Darmian. Graditissimo a Marotta, sarebbe anche il tassello ideale per il 3-5-2 di Conte.

