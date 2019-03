Calciomercato Juventus, da Pogba a Pjanic e Kroos: maxi-intreccio col Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PJANIC KROOS / Da candidato alla panchina a grande rivale sul calciomercato il passo è breve. Il ritorno di Zinedine Zidane al RealMadrid, che sta preparando una profonda rivoluzione con una sessione estiva di fuoco, ha ripercussioni anche sulle manovre della Juventus che dopo aver accarezzato il sogno di portare il francese a Torino ora se lo ritrova avversario (o possibile alleato?) su diversi fronti.

La pista più calda al momento è quella che porta a Paul Pogba. I bianconeri non hanno mai nascosto il desiderio di riportarlo in Italia, ma con Zidane al 'Santiago Bernabeu' gli scenari cambiano. Secondo quanto scrive 'Marca' il centrocampista francese avrebbe già deciso di lasciare il ManchesterUnited, tanto che a gennaio avrebbe rifiutato un'importante offerta di rinnovo messa sul piatto dai 'Red Devils'. Ieri Zidane ha aggiunto carne al fuoco sbilanciandosi sul campione del mondo: "Mi piace molto Pogba - ha detto in conferenza stampa - ma non è una novità.

Calciomercato Juventus, Pogba libera Kroos

Lui ha sempre detto che il Real gli è sempre piaciuto come opzione nel caso in cui dovesse lasciare Manchester. Gli piace sicuramente più il Real di Zidane". E per fortuna che poco prima, interrogato su Mbappé, aveva detto di non parlare di calciatori che appartengono ad altre società.

Prende sempre più piede quindi l'operazione Pogba per il Real Madrid che come scrive 'As' sta già studiando il piano per condurre in porto un affare comunque molto complicato. Un piano che prevede anche alcune partenze pesanti e necessarie per motivi economici: da Gareth Bale (che guarda caso ha un ingaggio praticamente identico a quello di Pogba) a Toni Kroos. Quest'ultimo in particolare è un nome che in casa Juve circola da tempo e qualora non dovesse rientrare nell'affare Pogba col Manchester United che pure lo segue, può essere un nome valido per i bianconeri. Ma non per Miralem Pjanic. Zidane infatti è un grande estimatore del bosniaco e negli ultimi giorni sono spuntate timide voci di un possibile scambio proprio con Kroos. Al momento, però, Pjanic è ritenuto incedibile.

