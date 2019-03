JUVENTUS INFORTUNIO DYBALA / Ci pensa Moise Kean a sbrigare la pratica Empoli. Con Cristiano Ronaldo ai box, è ancora una volta il gioiello classe 2000 a prendersi la scena dopo che nel riscaldamento pure Paulo Dybala ha dato forfait.

Problema muscolare al polpaccio dopo un colpo subito in nazionale, l'argentino ha sentito un indurimento e quindi il tecnico dellaMassimilianoha deciso di tenerlo fuori. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', però, non c'è grande preoccupazione sulle condizioni del giocatore: probabile salti il turno infrasettimanale a Cagliari, ma già nel weekend contro il Milan la 'Joya' vuole esserci.