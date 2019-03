CALCIOMERCATO INTER ICARDI SPALLETTI / Proprio quando sembrava tutto rientrato con anche il campo che prestava l'occasione per il ritorno dopo l'infortunio di Lautaro Martinez, ecco che riesplode in maniera fragorosa il caso Icardi all'Inter. "Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri (venerdì, ndr), non credo sia in grado di dare una mano. Non è convocato" annuncia il mister Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida con la Lazio. Icardi lo apprende in quel momento, l'avvocato Nicoletti che ha gestito il riavvicinamento con l'Ad Marotta nemmeno. E quel riferimento ad un episodio successo nel giorno precedente alla partita innesca una serie di voci e discussioni che alimentano la bufera.

A svelare i retroscena della mancata convocazione di Icardi dopo il ritorno in gruppo in settimana è 'La Gazzetta dello Sport' che spiega i retroscena. Venerdì pomeriggio infatti mister Spalletti ha riunito la squadra in sala video per la preparazione della gara. Con l'occasione avrebbe chiesto ad Icardi se avesse qualcosa da dire ai compagni, ma la replica di 'Maurito' sarebbe stata piuttosto secca: dice di aver già parlato con l'allenatore e la società, dunque non deve fare altro.

Questo più o meno il senso delle sue frasi secondo la 'Rosea'. Da qui il nuovo strappo con l'allenatore (che secondo la società non avrebbe convocato comunque Icardi) e la squadra (diversi giocatori avrebbero apprezzato la decisione del mister). Icardi viene quindi a sapere della mancata convocazione durante la conferenza stampa e l'avvocato Nicoletti, in serata, in una nota definisce "inaspettata" la scelta dell'allenatore . In tutto questo la società continua a dare il suo appoggio a Spalletti che, una volta riportato Icardi ad allenarsi grazie al lavoro diplomatico delle parti, ha in mano tutta la gestione dell'aspetto tecnico e tocca a lui decidere chi va in campo e chi no.

Ora, sottolinea il 'Corriere della Sera', è praticamente scontata la cessione a fine stagione di Mauro Icardi che, invece, firmerebbe per restare senza Spalletti e Perisic. Ma nonostante le dichiarazioni del mister ("Ci vediamo in conferenza l'anno prossimo") è probabile che siano tutti e tre a fare le valigie. E l'ombra di Antonio Conte e Massimiliano Allegri si fa sempre più ingombrante sulla panchina.

