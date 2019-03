JUVENTUS RONALDO AJAX / L'obiettivo è cerchiato in rosso, la destinazione è chiara a tutti: Amsterdam e l'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax sono al centro dei pensieri di Cristiano Ronaldo e la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il problema muscolare accusato in Nazionale ha messo in dubbio la presenza di CR7 il 10 aprile ma l'ottimismo regna sovrano in casa bianconera anche perché l'exsta lavorando duro per non mancare l'appuntamento. Così oggi, come dimostra il video pubblicato dallo stesso Ronaldo su Instagram, il portoghese si è dedicato ad una seduta di allenamento in piscina: "Lavorando duro per la mia guarigione" il post di CR7 che nuota verso Amsterdam e quella Champions che ha già alzato al cielo cinque volte.