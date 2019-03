Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>GIAMPAOLO MESSI CRISTIANO / Nel corso della sua intervista ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoria sul Milan, il tecnico della Sampdoriaha commentato anche le immagini di, autore dell'ennesima straordinaria doppietta oggi contro l'Espanyol. L'allenatore blucerchiato ha elogiato la Pulga, facendo un chiaro riferimento a Cristiano Ronaldo: "Dal mio punto di vista è il migliore al mondo. Si fanno paragoni con altri campioni, per me lui ha qualcosa in più. Dipinge calcio, fa cose straordinarie, penso che quel talento lì sia ritrovabile solo in Maradona. Ci sono tanti altri campioni, ma Messi e Diego sono qualcosa di diverso".