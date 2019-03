DONNARUMMA SAMPDORIA MILAN / Il suo errore condiziona la partita tra Sampdoria e Milan costringendo i rossoneri, comunque tutt'altro che brillanti, al ko di Marassi, ma Gigio Donnarumma ci mette la faccia e lo fa in mix zone nel post partita. Questo quanto dichiarato dal portiere milanista: “Sono molto dispiaciuto, mi spiace tanto. La squadra è con me, l’ho sentito e mi è stata vicino nello spogliatoio, questo mi fa piacere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L’errore ha condizionato la partita ma martedì avremo una partita da vincere e faremo di tutto per farlo. L’errore fa parte del gioco, purtroppo ha condizionato la partita ma quando giochi dal basso ci può stare, fa parte del ruolo del portiere. Non sarà questo ad abbattermi, lavorerò duramente come ho sempre fatto e martedì saremo di nuovo in campo. Dobbiamo restare tranquilli, siamo lì, il nostro obiettivo è tornare in Champions e ce la metteremo tutta per riuscirci”.