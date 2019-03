CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Rino Gattuso è tornato a parlare del suo futuro dopo Sampdoria-Milan. Il tecnico rossonero ha parlato a 'Sky' mostrando stupore per il clamore suscitato dalle sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Non mi aspettavo che venisse fuori un macello così.

Non ho detto nulla di sbagliato. Come tutte le persone per bene a fine anno ci si siede e ci si parla. In questo momento sono concentrato sulla squadra. Vengo valutato da chi è proprietario, da chi fa il direttore sportivo, da tutti i quanti. Sorpreso da tutto questo clamore. Tra persone per bene si parla sempre, non riesco a capire perché è stato fatto tutto questo rumore".