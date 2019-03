Sampdoria-Milan, Giampaolo: "Questi ragazzi mi danno anche il sangue"

SAMPDORIA MILAN GIAMPAOLO / Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di 'DAZN' la vittoria col Milan: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno giocato una gara di grande intensità contro un Milan molto forte.

Solo così potevamo avvicinarci o annullare il gap, siamo stati attaccati fino alla fine chiudendo con tanti calciatori di qualità in mezzo al campo. Temevo un calo fisico, il primo allenamento insieme lo abbiamo fatto solo giovedì, quando non conosci la condizione dei calciatori è rischioso. Invece abbiamo retto, i ragazzi ci hanno messo qualcosa in più rispetto al solito. Ho trovato un gruppo che mi dà anche il sangue".

PREMIO EUROPA - "La barca? Era solo una battuta, non ho mai chiesto nulla al presidente. In ogni caso, sarebbe una barca a vela (ride, ndr)".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui