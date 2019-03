CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO GATTUSO / Leonardo oltre che di Sampdoria-Milan ha parlato anche del futuro di Gattuso e delle sue dichiarazioni. Simpatico il siparietto a 'Sky' quando chiedono al dirigente rossonero come cambiano i piani con o senza la qualificazione in Champions. Leonardo imita la risposta di Gattuso: "Tra due mesi vi dico il mio futuro...tra due mesi (ride, ndr). La società è molto preparata su questi calcoli. Ma siamo concentrati su questo obiettivo, noi crediamo fortemente di poter arrivare in Champions.

Ad inizio campionato non potevamo dire: noi arriviamo in Champions! Noi sono sei anni che non arriviamo in Champions".

Proprio sul futuro di Gattuso, Leonardo dice: "Gattuso ha un contratto, non lo abbiamo mai messo in discussione. Siamo stati sempre chiari, il suo futuro non è la priorità e mi ha stupito anche la domanda del giornalista. Con una domanda così che risposta si può dare. Lui è arrivato prima di noi, ma non abbiamo mai avuto nemmeno l'idea di cambiarlo. Se si vince con Gattuso un giorno, sarà una cosa bellissima: ha fatto la storia nel Milan da giocatore, sarebbe una cosa bella. Poi due mesi nel calcio sono un'eternità".

