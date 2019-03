SAMPDORIA MILAN GATTUSO / Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di 'DAZN' la sconfitta con la Sampdoria. Un 1-0 maturato con un gravissimo errore di Donnarumma in avvio di gara.

PRIMO TEMPO - "Abbiamo pagato l'episodio del gol, siamo stati sfortunati. Abbiamo fatto fatica, giocando sempre a un tocco in più e non riuscendo a sviluppare il gioco tecnicamente come volevamo. Nel secondo siamo cresciuti, ma non come si doveva.

Guardiamo avanti, i punti a disposizione sono tanti e continuiamo a crederci".

DIFESA A 3 - "La stiamo provando, ma giochiamo ogni settimana e per preparare certe cose serve tempo. Anche Paquetà, giocando come mezza punta ci ha fatto vedere buone cose".

Ai microfoni di 'Sky', il tecnico ha aggiunto: "Non serve a nulla essere arrabbiati, bisogna analizzare bene le cose. Qualcosa il derby a livello mentale ti lascia. La squadra non ha mollato, non ci stava a perdere. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico. Abbiamo avuto le nostre palle gol. Bisogna guardare avanti e non darsi le martellate da solo"

