SERIE A SAMPDORIA MILAN DONNARUMMA / Un errore da tre punti: costa caro al Milan la papera di Donnarumma dopo neanche un minuto di gioco contro la Sampdoria. Il portiere rossonero regala palla a Defrel e tre punti ai blucerchiati visto che la squadra di Gattuso nei novanta e più minuti seguenti non è riuscita a ribaltare il punteggio. Pronti via e il numero 99 rossonero si traveste da Paperumma: retropassaggio di Romagnoli, Donnarumma cerca di giocare il pallone ma lo regala a Defrel che non deve fare altro che insaccare a porta vuota. Il Milan soffre il pressing alto dei padroni di casa che sempre con Quagliarella si rendono nuovamente pericolosi.

Gli ospiti reclamano due volte il rigore ma in entrambi i casi arbitro e Var lasciano proseguire.

Nella ripresa il copione non cambia: il Milan prova a fare la partita ma raramente riesce a rendersi pericoloso, mentre la Samp fa tremare i rossoneri ogni volta che avanzano. La traversa nega il gol a Quagliarella poi Defrel a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare dal portiere e tira debolmente. Nel finale l'arbito va al Var per un presunto fallo in area blucerchiata su Piatek: tutto regolare. Ultimi minuti da batticuore ma il risultato non cambia più: vince la Samp e resta in corsa per l'Europa, perde il Milan e vede in pericolo il quarto posto.

SAMPDORIA-MILAN 1-0: 1' Defrel (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 78**, Napoli 60, Inter 53, Milan 51**, Roma 47, Atalanta 45, Lazio* e Sampdoria** 45, Torino 44, Fiorentina 37, Parma 33, Genoa 33**, Cagliari** 33, Sassuolo 32, Spal 26, Udinese 28, Empoli 25**, Bologna 24, Frosinone 17, Chievo** 11.

*Una partita in meno

** Una partita in più

