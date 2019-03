JUVENTUS EMPOLI CHIELLINI / Juventus sempre più vicina all'ottavo scudetto consecutivo. Giorgio Chiellini è intervenuto in zona mista dopo la vittoria per 1-0 di questo pomeriggio contro l'Empoli: "All'inizio abbiamo sofferto un po' troppo, non eravamo abbastanza corti in campo e le giocate tecniche dell'Empoli ci hanno messo in evidente difficoltà. Siamo stati bravi a capire il momento, a saper soffrire, ammettendo anche la superiorità in quel frangente degli avversari: non puoi dominare le partite per 90 minuti. Nella ripresa le cose sono migliorate anche perché loro non potevano continuare a tenere quel ritmo. Abbiamo alzato il baricentro, segnato e legittimato il successo.

Questa vittoria era molto importante, prima della gara ci eravamo detti che oggi i tre punti erano molto pesanti per il traguardo finale: mancano quattro vittorie e possiamo gestire al meglio i prossimi impegni. Le mie prestazioni? Sto bene, magari fisicamente ho perso qualcosa però sono cresciuto a livello mentale. E poi gioco al fianco di grandi campioni e questo mi permette di sopperire ad alcune mie lacune che sono oggettive".Chiellini infine elogiae la scelta di Allegri: "Il mister lo ha gestito in maniera perfetta. Tutti gli chiedevano di metterlo dal 1' e probabilmente sarebbe entrato stanco in campo visto che ha giocato due gare con la Nazionale dove ha speso tantissimo sul piano fisico e mentale. Magari sarebbe stato anche meno efficace e pericoloso vedendo i ritmi vertiginosi che ha tenuto l'Empoli per 60 minuti. Nell'ultima parte di gara, invece, la sua forza fisica e il suo entusiasmo è normale che lo portassero al gol o comunque ad essere pericoloso. Deve però restare tranquillo: allenarsi come ha fatto finora per cercare di continuare a fare quello che sa fare meglio, ovvero i gol".