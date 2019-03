CALCIOMERCATO INTER ZANETTI / Dal rivedere Mourinho sulla panchina nerazzurra (per la gara di Inter Forever) al caso Icardi: Javier Zanetti, vicepresidente della società lombarda, parla degli argomenti caldi a 'Sky'. L'ex centrocampista parte all'incontro con Mourinho: "Fa sempre un grandissimo effetto, con lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Oggi è venuto a salutarci, anche se l'allenatore era Toldo. Ma rivederlo fa sempre un grande piacere.

Il momento giusto per un suo ritorno all'? Questa è una mancanza di rispetto per Spalletti che sta preparando una gara importante come quella contro la".

Zanetti risponde anche alle domande sulla mancata convocazione di Icardi: "Non c'è nulla da commentare, lui è tornato a disposizione questa settimana dopo un mese di cure. Lo staff tecnico ha ritenuto di iniziare piano e reinserirlo più avanti, non vedo niente di strano. Se n'è parlato fin troppo, la cosa importante è restare uniti per raggiungere la Champions".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui