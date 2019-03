CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Lui e lei, lei e lui: Mauro Icardi e Wanda Nara sempre insieme sui social. L'attaccante dell'Inter, escluso a sorpresa dai convocati di Spalletti per la sfida contro la Lazio, ha pubblicato poco fa una foto insieme alla moglie accompagnandola con un cuore; poco prima anche Wanda Nara aveva fatto un post simile: una foto con il marito e il cuore come didascalia.

Due post ravvicinati che sembrano essere un messaggio lanciato nel giorno in cui doveva arrivare il ritorno tra i convocati dell'ex capitano nerazzurro ed è invece è arrivata l'ennessima esclusione. Una scelta di Spalletti che l'avvocato Nicoletti ha preferito non commentare pur lasciando intendere che non era attesa.

