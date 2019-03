PAGELLE PRIMO TEMPO SAMPDORIA MILAN/ Un erroraccio di Donnarumma rende la strada dissestata e in salita in quel di Marassi per il Milan. Sampdoria avanti dopo 40 secondi con Defrel, abile a sfruttare un vero e proprio assist del portiere rossonero.

Squadra di Gattuso senza idee e reazione.Audero – 7.Sala – 5,5.Andersen – 6,5.Colley – 6,5.Murru – 6.Linetty – 6.Vieira – 6,5.Praet – 6,5.Ramirez – 6.Quagliarella – 6,5.Defrel – 6,5.Donnarumma – 4.Calabria – 5.Musacchio – 5.Romagnoli – 5,5.Rodriguez – 5,5.Bakayoko – 5.Biglia – 5.Calhanoglu – 6.Suso – 5.Piatek – 5.Castillejo – 5.