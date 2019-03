JUVENTUS EMPOLI ALLEGRI CONFERENZA / Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto di misura dalla Juventus contro l'Empoli, soffermandosi in particolare sul match-winner Moise Kean: "E' un ragazzo che va gestito, ha ricevuto delle bordate mediatiche dopo le ultime partite. E' stato tre giorni in balia dei venti. Mi ha meravigliato in positivo per come è entrato in campo, parliamo di un ragazzo di 19 anni… Ha sempre occasioni, anche quando ha debuttato in Champions contro lo Young Boys si è subito reso pericoloso. E' una sua qualità. Ci sarà il momento in cui non segnerà, ma fa parte di un percorso di crescita. Ha voglia e quando entra trascina anche la squadra. Dybala? Già in Nazionale aveva preso un colpo al polpaccio, in questi giorni però si era allenato bene.

Oggi nel riscaldamento ha sentito indurire il muscolo e ho preferito toglierlo, altrimenti rischiava di farsi male seriamente. Spinazzola? Sta crescendo, è anche più fresco di Alex Sandro. I fischi li meritavamo tutti per quello che stavamo facendo, hanno stimolato i ragazzi a fare meglio. E nel secondo tempo si è visto: la squadra ha avuto un altro passo".

Allegri in zona mista ha poi aggiunto: "Nel secondo tempo decisamente meglio, abbiamo concesso solo qualche ripartenza. Abbiamo difeso bene, oggi era importante vincere perché nel calendario era scritto così visto che poi avremo delle partite più complicate. Il campionato è ancora lungo, meglio vincere tre partite 1-0 che una partita 3-0. Kean? Vive un momento magico, ha entusiasmo. Non credevo entrasse in questo modo in campo dopo dieci giorni in Nazionale e con i riflettori puntati addosso".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui