Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SAMPDORIA MILAN DONNARUMMA / Grave errore diin avvio di: il portiere rossonero quando non era scoccato neanche il primo minuto del match ha regalato il pallone ache non doveva far altro che depositarlo in rete. Su un retropassaggio di Romagnoli, Donnarumma ha provato a giocare il pallone, piazzandolo di fatto tra i piedi della punta blucerchiata che è andata in gol a porta vuota. Mani in faccia per l'estremo difensore rossonero con Quagliarella che lo è andato a consolare.