INTER ICARDI NICOLETTI / La telenovela Icardi sembrava essere giunta al termine questa settimana: il centravanti argentino è tornato ad allenarsi con i compagni ma il caso è riesploso in conferenza stampa quando Luciano Spalletti ha comunicato l'esclusione del numero 9 dalla lista dei convocati in vista della sfida contro la Lazio.

Una decisione sicuramente forte e inaspettata, visto anche il forfait di Lautaro Martinez che poteva in qualche modo rilanciare l'ex capitano dell'Inter.

Il caso si infittisce con le parole dell'avvocato, che ha guidato conle trattative per il rientro di Icardi al servizio della squadra, rilasciate ai microfoni di 'ansa.it': ''Icardi dal giorno del suo rientro si é messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse dell'Inter e del giocatore con l'ad, Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla. Ho sentito giornalmente Beppe Marotta che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente".