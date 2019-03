CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO EMPOLI/ Prestazione negativa quest'oggi per Alex Sandro nel match di campionato tra Juventus ed Empoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il nazionale brasiliano è stato sostituito al 16' della ripresa con, ricevendo anche qualche fischio dalle tribune dello 'Stadium' all'uscita dal campo. Ovazione invece per il terzino azzurro, protagonista nei giorni scorsi con la selezione di. Stagione finora in chiaroscuro per Alex Sandro, sempre al centro dei rumors di mercato per la prossima estate nonostante il rinnovo fino al 2023 dello scorso dicembre. Sull'ex Porto restano vigili le big di Premier oltre a PSG e Real Madrid.