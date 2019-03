JUVE PLATINI / Michel Platini, vecchia gloria ed ex campione della Juventus, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare della possibilità di un trionfo tutto bianconero in Champions League: ''Per me è la favorita. La Champions non è un campionato e nelle coppe abbiamo potuto constatare che può succedere di tutto.

La Juventus è riuscita già ad andare oltre un ostacolo forte come l'Atletico e ha già dato modo di vedere di essere veramente forte''.

Su Cristiano Ronaldo: ''Se è tra i primi tre più forti di sempre? Domanda complicata. Non lo so, è difficile anche se quello che hanno fatto lui e Messi in questi ultimi ultimi dieci anni è stato eccezionale".

