Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHAMPIONS LEAGUE TEBAS/ Javier, presidente della Liga spagnola, ha parlato ai microfoni de 'El Mundo' in merito alla nuova super Champions League in cantiere per il futuro : "Sarà un fallimento. La competizione che Uefa ed Eca stanno costruendo a medio termine non andrà bene. I piani che hanno in mente danneggeranno le competizioni nazionali al fine di incrementare gli introiti dei club pià facoltosi". Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!