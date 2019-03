INTER LAZIO INZAGHI / Nella conferenza stampa che si è tenuta come di consueto alla vigilia della gara in programma domani sera a San Siro contro l'Inter, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato il match soffermandosi con particolare attenzione sulle condizioni fisiche di Ciro Immobile. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: ''Come ho ritrovato Ciro? Carico e sereno.

In questi giorni si è allenato bene, è propositivo e carica tutto il gruppo. Lui è un grande attaccante, anche se il gol manca da qualche partita. Ma può succedere. Ha le spalle forti, ha 29 anni e sa da dove vengono le critiche. Sono convinto che saprà valutare le critiche costruttive e quelle gratuite".

Gli altri acciaccati: ''Contro la Primavera Radu e Leiva hanno avuto qualche problema. Il primo domani non ci sarà, Lucas sta meglio. Patric invece fino a qualche giorno fa aveva la febbre a 38.5, difficile che scenda in campo. Domani valuteremo le condizioni fisiche di Marusic che ha giocato 180' con la nazionale''.

