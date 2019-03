PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS EMPOLI/La Juventus torna a vincere dopo la frenata con il Genoa. L’Empoli dopo un buon primo tempo fatto di gioco e qualità, non graffia sprecando le occasioni da gol e si spegne piano piano. Gli undici titolari di Allegri non convincono, si corre ai ripari inserendo Kean e Spinazzola. Pjanic cresce con il passare dei minuti e insieme al lui anche la manovra bianconera. Il giovane attaccante azzurro in un momento positivo segna sblocca la partita.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Partita da spettatore. Qualche uscita per anticipare gli attaccanti avversari.

Cancelo 6 – Si propone in profondità ma deve saltare l’uomo, i soli cross non bastano. Uno dei pochi a metterci qualcosa in più, con Can più arretrato crea maggiori pericoli ai toscani.

Rugani 6,5 – Concentrato e ordinato guida la difesa con precisione.

Chiellini 6 – Insieme al compagno non concede spazio ai toscani. Solite diagonali precise. Quando serve spinge la manovra.

Alex Sandro 5,5 – Soffre nel primo tempo con Di Lorenzo che lo contiene. Approccio migliore nella ripresa, aggressivo e attento. Dal 61’ Spinazzola 6 – dinamico e grintoso quello che serve ai bianconeri in questo momento.

Emre Can 6 – Grande mano in copertura, corre tanto. Nella ripresa gioca più arretrato in linea con la difesa.

Pjanic 6,5 – Inizia sottotono e con poca convinzione lasciando spazio davanti alla difesa. Cresce con il passare dei minuti costruendo il gioco bianconero.

Matuidi 5 – Ha buoni tempo di inserimento che non riesce a sfruttare. Molti i duelli persi in mezzo al campo con il giovane Traore. Dal 69’ Kean 7 – entra tocca due volte il pallone, la seconda è gol. È in un periodo positivo, uno spreco tenerlo in panchina. Occasione per la doppietta che non sfrutta.

Bernardeschi 5,5 – Gira a vuoto per tutto il primo tempo. Si accentra e cerca il passaggio per il compagni con troppa lentezza. Brivido ad inizio ripresa quando entra da dietro ma manda in tribuna il pallone. Dal 84’ Caceres sv

Mandzukic 5,5 – Chiede palla ma si nasconde. Sbaglia tanto e spreca un buon cross di Matuidi, appoggiando il pallone con troppa delicatezza tra le braccia di Dragowski. Con un attaccante vicino, si sveglia dal torpore, fa la sponda per la rete di Kean.

Bentancur 5,5 - Non una prestazione esaltante. Titolare al posto dell’infortunato Dybala non soddisfa le aspettative. Solo due galoppate nella ripresa sono degne di nota.

All. Allegri 6 – Deve fare a meno di Dybala a pochi minuti dall'inizio del match ma la formazione scelta non convince. Tanti centrocampisti ma poche idea.

Gli inserimenti di Kean e Spinazzola lo salvano.

EMPOLI

Dragowski 6 – Nel primo tempo si fa trovare pronto nell’unica palla gol bianconera di Manzukic.

Veseli 6 – Sicuro e senza affanni chiude tutti gli spazi ai bianconeri.

Dell’Orco 6 – Gioca con personalità, inizia l’azione cercando gli attaccanti. Anche in copertura dà compattezza. Unica pecca la sua deviazione involontaria sul tiro gol di Kean.

Maietta 6 – Ordinato come tutto il reparto. Rischia molto sulla pressione di Mandzukic. Stanco viene sostituito. Dal 80’ Pasqual sv

Di Lorenzo 6 – Non ha difficoltà su Alex Sandro lo contiene e lo supera. Deve migliorare nei passaggi per i compagni. Quasi impeccabile nel chiudere gli spazi.

Traore 6– Si muove tanto in mezzo al campo allargando il gioco toscano. Recupera palloni, lotta con Matuidi e vince tanti duelli con il francese. Molto stanco nella ripresa.

Bennacer 6 – Buona interpretazione della gara, lavora bene con il corpo e fa scudo davanti la difesa.

Krunic 6 – Propone e si propone in mezzo al campo. Idee interessanti e tanta qualità nei piedi. Cerca la porta con tiri dalla distanza. Dal 80’ Acquah sv

Pajac 6 – Arriva spesso in profondità superando Cancelo. Crea cross interessanti non sempre seguiti di compagni. Dal 79’ Ucan 6 – si posiziona dietro le due punte, prova qualche uno due con Di Lorenzo .

Farias 6 – Si cerca e si trova con Caputo. Sempre in agguato appena l’Empoli riparte, velocità e piede intelligente al servizio dell’attacco.

Caputo 5,5 – Dopo un primo tempo all’altezza si spegne e non riesce più ad emergere.

All. Andreazzoli 6 – Partita preparata con attenzione. I suoi uomini mettono in difficoltà i bianconeri mostrando più gioco e qualità, sfruttano poco le occasioni del primo tempo. Nella ripresa calo fisico e di attenzione.

Arbitro La Penna 6 – Gestisce bene la partita, non tira mai fuori i cartelli. Forse qualche giallo non sarebbe stato un errore.

TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 1-0

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro( 61’ Spinazzola); Can , Pjanic, Matuidi ( 69’ Kean); Bernardeschi (84’ Caceres), Mandzukic, Bentancur. A disp. : Perin, Pinsoglio, Bonucci, De Sciglio, Nicolussi. All. Allegri.

EMPOLI(3-5-2): Dragowski; Veseli, Dell’Orco, Maietta (80’ Pasqual); Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic(80’ Acquah), Pajac ( 79’Ucan); Farias, Caputo. A disp.: Perucchini, Provedel, Antonelli, Brighi, Capezzi, Oberlin, Nikolau. All. Andreazzoli.

Marcatori: 72’ Kean(J)

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti:

Espulsi:

