JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Per la seconda volta consecutiva in campionato Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per l'anticipo che vede la Juventus ospitare all'Allianz Stadium' l'Empoli. Il fuoriclasse portoghese è ai box per l'infortunio muscolare rimediato in Portogallo-Serbia e prosegue nel programma di terapie con l'obiettivo di essere in campo il 10 aprile ad Amsterdam per la sfida d'andata dei quarti di Champions League con l'Ajax.

Sono confermati per lunedì i nuovi esami strumentali a cui si sottoporrà l'ex Real Madrid e da cui si avranno maggiori dettagli sullo stato dell'infortunio e sui tempi di recupero. 'CR7' salterà sicuramente la trasferta di martedì a Cagliari e a meno di colpi di scena anche la gara di sabato contro il Milan. Lunedì esami anche per Douglas Costa, con il brasiliano assente da inizio febbraio che ha qualche chance di tornare disponibile nel match contro i rossoneri di Gattuso.

