p>PARMA ATALANTA CONVOCATI / E' stata diramata qualche minuto fa la lista dei convocati di misterin vista del lunch match in programma domani al Tardini tra, non al meglio, viene convocato mentre non sarà della partitaa causa di un problema alla cavigilia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco i 22 convocati di Gasperini:

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Mancini, Masiello, Palomino, Reca.

Centrocampisti: De Roon, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Freuler

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Piccoli, Zapata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui