JUVENTUS EMPOLI VOTI DEL PRIMO TEMPO/All'Allianz stadium il primo tempo si chiude a rete inviolate. I padroni di casa perdono a pochi minuti dal fischio iniziale anche Dybala, l’argentino infatti schierato tra gli undici titolari da Allegri, lascia il riscaldamento per un problema muscolare alla coscia destra. La Juventus nonostante i tanti centrocampisti di qualità crea poco gioco, fatica a costruire e trovare la profondità. Bernardeschi e Mandzukic sbagliano tanto e si nascondono, Pjanic in mezzo al campo deve crescere in entrambe le fasi di gioco. L’Empoli invece fin dai primi minuti mostra qualità e tanto possesso palla. Krunic e Traore tra i migliori dei toscani, Farias sempre in agguato.

JUVENTUS

Szczesny - 6

Cancelo – 6

Rugani - 6

Chiellini - 6

Alex Sandro – 5,5

Can - 6

Pjanic- 5,5

Matuidi – 5,5

Bernardeschi - 5

Mandzukic- 5

Bentancur – 5

All. Allegri – 5

EMPOLI

Dragowski - 6

Veseli - 6

Dell’Orco - 6

Maietta - 6

Di Lorenzo - 6

Traore – 6,5

Bennacer - 6

Krunic – 6,5

Pajac - 6

Farias - 6

Caputo -6

All. Andreazzoli - 6

Arbitro La Penna – 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI: 0-0

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can , Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Bentancur. A disp. : Perin, Pinsoglio, Bonucci, Caceres, De Sciglio, Spinazzola, Nicolussi, Kean. All. Allegri.

EMPOLI(3-5-2): Dragowski; Veseli, Dell’Orco, Maietta; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. A disp.: Perucchini, Provedel, Antonelli, Brighi, Capezzi, Acquah, Oberlin, Pasqual, Nikolau, Ucan. All. Andreazzoli.

Marcatori:

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti:

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui