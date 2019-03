p>JUVENTUS NEDVED KEAN RONALDO / Pavel, ex giocatore e attuale vicepresidente della, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' prima del fischio d'inizio della sfida in programma contro l'per fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa bianconera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

A partire dall'infortunio accusato in Nazionale da Cristiano Ronaldo: ''Se ci sarà contro l'Ajax? E' presto per dirlo, siamo molto fiduciosi. Cristiano sta facendo molto per entrare il prima possibile, ma noi vorremmo proteggere anche lui''.

Rinnovo Kean: "Ci teniemo molto al ragazzo, è un 2000 e sta facendo ottime cose. E' una cosa incredibile, vorremmo prolungare il contratto con lui. Sta già facendo passi avanti, bisogna proteggerlo e lasciarlo crescere. Sta facendo ottime cose".

Opportunità importante per Dybala: ''E' un giocatore importantissimo per la nostra squadra. Il mister sta facendo delle scelte, ottimo turnover. Ovviamente noi vogliamo vincere adesso le partite di campionato perché sono tante''.

