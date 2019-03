p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / Tra pochi minuti Danielescenderà al fianco di Giorgioal centro della difesa dellain occasione della sfida in programma all'Allianz Stadium contro l': un bel modo per festeggiare l'accordo per il rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora' ufficializzato due giorni fa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il difensore bianconero si è concesso prima del fischio d'inizio del match ai microfoni di 'Sky Sport': ''Rinnovo? Sono veramente contento e orgoglioso di questo accordo, era quello che speravo. Già in estate abbiamo deciso di continuare con la società e di questo ne vado molto fiero. Come tutte le stagioni ci sarà bisogno di tutti quanti noi. La Champions è un obiettivo importantissimo".

