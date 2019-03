UDINESE GENOA TUDOR / Buona la prima per Igor Tudor: l'ex difensore della Juventus, richiamato sulla panchina dell'Udinese in questo finale di stagione, ha battuto al suo secondo esordio sulla panchina bianconera per 2-0 il Genoa.

Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per i friulani.

Nel post partita Tudor si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': ''Ora dobbiamo sperare che le altre non facciano risultato. Speriamo che la Juve faccia un bel risultato contro l'Empoli visto che è una nostra diretta avversaria. Il gol di Mandragora? Lui ha un sinistro incredibile ed è un giocatore per noi fondamentale. Bisogna però continuare a lavorare, su certe cose bisogna migliorare e lavorare perchè in pochi allenamenti non è facile anche se la vittoria è stata meritata.Non dobbiamo accontentarci, bisogna crescere e anche abbastanza''.

