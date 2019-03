PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-GENOA/ Torna Tudor e i friulani ritornano alla vittoria grazie a due grandi protagonisti: Okaka e Mandragora. A Prandelli non basta un discreto Radovanovic per conquistare almeno il pareggio. Giornata negativa per Pereira e Zeegelaar.

UDINESE

Musso 6 – Molto attento sia nelle uscite alte che tra i pali, neutralizzando con tranquillità i tiri di Radovanovic e compagni.

Stryger Larsen 6 – Mantiene bene la posizione, cercando di arginare le discese di Criscito e Lazovic.

Troost-Ekong 6,5 – Discreta prestazione del difensore nigeriano che riesce ad effettuare spesso buone chiusure.

De Maio 6 – Con il suo fisico, riesce ad arginare Kouamé e a vincere molti contrasti aerei.

Zeegelaar 5 – Rispetto allo svedese, va leggermente in difficoltà nell’uno contro uno e partecipa poco all’azione offensiva.

Fofana 6 – Tanta corsa, grinta e spirito d’iniziativa ma poca precisione nell’ultimo passaggio. Meglio nel secondo tempo. Dall’84’ Badu – s.v.

Sandro 6 – L’ex Genoa e Benevento funge da schermo davanti la difesa, provando a limitare le sortite centrali degli uomini di Prandelli. Dal 63’ Behrami 6 – Una mezz’ora abbondante con l’unico intento di aiutare la difesa a reggere alla pressione del Genoa.

Mandragora 7 – Gara particolare per l’ex Crotone che, nonostante le pressioni dei tifosi, riesce comunque a dettare bene i tempi di gioco. Segna al 62’ un grandissimo gol al volo.

Pussetto 6,5 – Con la sua velocità e i suoi dribbling, mette in difficoltà la difesa rossoblù.

Okaka 7 – Con il suo fisico riesce a protegger palla e far salire la squadra. Con il suo gol al 4’, è la rete stagionale più veloce dell’Udinese. Dal 74’ Lasagna 6 – La sua velocità e la sua voglia, consentono all’Udinese di trovare sempre lo sprint necessario per ripartire in contropiede.

de Paul 6,5 - Inventa, si sacrifica e incoraggia sempre i compagni di squadra nei momenti di difficoltà. Un vero leader in campo.

All. Tudor 6,5 – Al suo ritorno sulla panchina dell’Udinese, centra una vittoria importante, dando un’identità e una compattezza poche volte mostrata dalla squadra in questa stagione.

GENOA

Radu 6 – Incolpevole sui gol dell’Udinese. Impreciso nei disimpegni con i piedi.

Pereira 5 – Troppo timido e lento in fase offensiva, prova comunque ad aiutare la squadra in fase di non possesso palla.

Romero 5 – Attento nel gioco aereo e in fase di costruzione.

In ritardo nella chiusura, in occasione del gol di Okaka.

Zukanovic 5,5 – Bene nell’impostazione, ma soffre gli inserimento di Pussetto e compagni.

Criscito 6 – Partecipa attivamente alla fase offensiva, creando qualche spunto interessante.

Lerager 6 - Con il suo dinamismo e la sua velocità, mette in difficoltà Zeegelaar.

Radovanovic 6 - Discreta prestazione dell’ex Chievo che cerca la via del gol dalla distanza, senza soluzioni di continuità.

Rolón 5 – Approfittando di una buona fase d’interdizione di Radovanovic, prova a dettare i tempi di gioco ma con poca precisione. Dal 46’ Pandev 5,5 – Fa bene poco per rendersi pericoloso.

Lazovic 5 – Prova spesso ad allargarsi, per consentire a Rolon o Sturaro di attaccare la profondità. Manca d’incisività negli ultimi metri. Dal 46’ Bessa 5 – Gara poco convincente per l’ex Verona, che dimostra di essere in campo solo per qualche fallo di troppo e passaggi sbagliati.

Sturaro 6 – Cerca di giocare lontano dalla porta, per poi attaccare la profondità, cercando di sfruttare gli spazi lasciati liberi dai compagni di squadra. Dal 70’ Lapadula 6 – Mette il suo fisico e la sua voglia a disposizione della squadra ma da solo non basta.

Kouamé 5,5 – Fa tanto movimento senza palla, lotta tantissimo con i due difensori centrali avversari, ma è poco cinico sotto porta.

All. Prandelli 5,5 – Il suo Genoa non riesce mai a convincere, dimostrando anche una grande fragilità in fase di non possesso palla.

Arbitro: Pairetto 6 – Discreta prestazione per il direttore di gara della sezione di Nichelino che cerca di tenere sotto controllo la gara ammonendo spesso.

TABELLINO

UDINESE-GENOA 2-0

Udinese (4-3-3): Musso, Stryger Larsen, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelaar, Fofana (84’ Badu), Sandro (63’ Behrami), Mandragora, Pussetto, Okaka (74’ Lasagna), de Paul. A disposizione: Perisan, Nícolas, Opoku, Wilmot, ter Avest, Samir, Micin, Ingelsson, Bocic. All. Tudor

Genoa (4-4-1-1): Radu, Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito, Lerager, Radovanovic, Rolón (46’ Pandev), Lazovic (46’ Bessa), Sturaro (70’ Lapadula), Kouamé. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Günter, Pezzella, Biraschi, Veloso, Mazzitelli, Dalmonte, Sanabria. All. Prandelli

MARCATORI: 4’ Okaka (U), 62’ Mandragora (U)

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino)

AMMONITI: 4’ Rolon (G), 33’ Larsen (U), 38’ Sandro (U), 40’ Zeegelaar (U), 41’ Criscito (G), 46’ Bessa (G), 77’ Pereira (G)

ESPULSI: -

