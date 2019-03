Calciomercato Roma, Kluivert difende le sue scelte

CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT - Due gol e cinque assist in 27 presenze tra campionato e coppe non sono certamente un bottino importante per Justin Kluivert, 19enne attaccante esterno olandese arrivato in estate alla Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Suo padre Patrick ha detto più volte che forse avrebbe fatto bene a restare ancora all': "Non sono d'accordo ma se è la sua opinione la rispetto - ha risposto il numero 34 giallorosso a 'SportWeek' - Resto convinto di aver fatto la scelta giusto e credo che una svolta positiva per me ci sia già stata da un mese a questa parte. All'Ajax non avevo ostacoli, alla Roma ne ho davanti diversi: devo capire come abbattarli. O, almeno, aggirarli".