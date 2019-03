Calciomercato Milan, padre Piatek 'avverte': "Resterà solo se..."

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK - Lo scorso gennaio il Milan ha giocato d'anticipo assicurandosi le prestazioni di Piatek ed evitando di partecipare ad aste estive per il 23enne centravanti.

Il polacco exsi è legato ai rossoneri per quattro stagioni e mezza, ma non è detto che resterà così a lungo a Milanello. Intervistato da 'SportWeek', infatti, il padre ha dichiarato che "Krzysztof vuole portare il Milan in, poi alla scadenza del contratto nel 2023 si vedrà. Lui vede il cambiamento come indispensabile per il suo processo di crescita. Ma se il Milan saprà stare al suo passo e crescere insieme a lui, le loro strade non si divideranno".