CALCIOMERCATO JUVENTUS EMPOLI INTER NAPOLI ROMA BENNACER / Reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Genoa, oggi la Juventus ospita l'Empoli per la 29a giornata di Serie A. Il match si disputerà allo 'Stadium' alle ore 18. I bianconeri, sempre attenti alla crescita dei giovani del torneo italiano, oltre ad avvicinarsi all'ottavo scudetto di fila, avranno quindi la possibilità di osservare da vicino la prestazione di alcuni elementi pregiati della formazione di Andreazzoli, alla ricerca di punti salvezza. Il d.s. Paratici già all'andata mise gli occhi sui talenti dell'Empoli, tra i quali spiccano il centrocampista 25enne Krunic (che oggi dovrebbe partire da titolare) e l'attaccante 23enne La Gumina (indisponibile per infortunio). Tuttavia, a catturare lo sguardo sei dirigenti juventini potrebbe essere la pova di altri calciatori: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, Juventus-Empoli: Paratici osserva Bennacer

Calciomercato.it fa il quadro sugli osservati speciali del match.

Possibile titolare quest'oggi allo 'Stadium', Ismael Bennacer è da tempo entrato nel mirino del Napoli. Il centrocampista classe 1997 è tra le migliori rivelazioni della stagione in corso, fattore che ha fatto lievitare gli interessi nei suoi confronti. Ad ammetterlo, di recente, è stato lo stesso presidente Corsi: "Vedremo se a giugno si discuterà di nuovo del ragazzo, che potrebbe calcare grandi palcoscenici come quelli di Napoli, Inter e Roma". Così, prendendo spunto da una eventuale buona prestazione odierna, la Juventus potrebe mettere le basi per tentare la beffa alle rivali italiane in vista della prossima estate. Altro elemento accostato in passato ai torinesi, infine, è l'attaccante Oberlin, alle prese con una stagione altalenante che ne ha frenato l'ascesa.

