CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO - "La Coppa Italia è un trofeo, ma se dovessi scegliere io preferirei ottenere la qualificazione alla prossima Champions League: sono tanti anni che non la gioca la Lazio e per me sarebbe un sogno". Pensieri e parole di Luis Alberto. Nel corso di una lunga intervista ad 'As', il fantasista spagnolo dei biancocelesti ha toccato diversi argomenti, tra cui quello del mercato italiano, che in estate ha battuto il record di spesa. Per tutte le ultime notizie di calciomercato CLICCA QUI! "E' vero che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo sono diventati tutti un po' pazzi: ha dato più visibilità alla Serie A, ma se ci pensi bene ne ha beneficiato solo la Juventus.

Lazio, Luis Alberto tra ritorno al Siviglia e Monchi-Roma

Per me sono i favoriti per la vittoria della Champions: lo erano già prima dell'arrivo di CR7, figuriamoci dopo aver eliminato l'in quel modo".

Luis Alberto ha parlato anche del suo futuro: "Tornare al Siviglia? Non chiuderò mai la porta ad un ritorno a quella che è la mia casa, il mio club, i miei colori. Ma questo dipende dalla Lazio: io mi trovo molto bene in biancoceleste. Tare dice che sono da Real Madrid? E' il mio sogno ricevere la chiamata di un club così, ma ora sono concentrato sulla qualificazione in Champions: l'ho promesso a Tare". Infine una stoccata ai 'cugini' della Roma: "Penso che a Monchi non abbiano dato abbastanza tempo. Se ti aspetti di vincere la Champions in due anni ... Per me è il miglior direttore sportivo del mondo. Lo dimostra il fatto che il giorno dopo che è andato via aveva già un altro club e sono sicuro che lo hanno chiamato in tanti".

