CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / La situazione relativa a Icardi in casa Inter ancora non sembrerebbe essere rientrata. A mettere nuovamente la vicenda al centro dell'attenzione, dopo il rientro in gruppo del centravanti, ci ha pensato in conferenza il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, che ha deciso di non convocarlo per la gara contro la Lazio: "L'ho trovato come un giocatore nuovo perché non era con noi da tanto tempo.

Dobbiamo ancora inserirlo bene in allenamento. Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri, non credo sia in grado di dare una mano. Non è convocato".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Questa situazione potrebbe avere risvolti importanti durante il mercato estivo, momento in cui società e calciatore decideranno definitivamente il rispettivo futuro. Icardi potrebbe quindi decidere anche di accasarsi altrove, lasciando così i nerazzurri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui