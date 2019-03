INTER LAZIO INZAGHI / Domani la Lazio di Simone Inzaghi affronterà in trasferta l'Inter di Luciano Spalletti. Il tecnico dei biancocelesti ha presentato la gara ai cronisti in conferenza stampa.

SULLA PARTITA - "La gara sarà importante per la classifica. Veniamo da un momento ottimo. Domani sarà importanti, poi ci saranno 10 partite".

SULL'ATTEGGIAMENTO - "Ci vorrà una delle migliori Lazio. Serve continuità: ultimamente siamo stati bravi. Dovremo pensare alla partita positiva di Coppa Italia. Dovremo fare una grande partita".

SUL GAP CON LE ALTRE SQUADRE - "Per quanto mostrato sul campo dico di sì. Abbiamo 5/6 squadre davanti, che sono state costruite per grandissimi obiettivi.

Ce la siamo giocata alla pari, a parte qualche problema negli scontri diretti".

SUGLI INFORTUNATI - "Contro la Primavera abbiamo avuto problemi con Radu e Leiva. Il primo ci ha provato ma domani non ci sarà. Vediamo per mercoledì. Patric ha avuto la febbre e difficilmente giocherà.

SU IMMOBLE - "L'ho ritrovato carico, si è allenato bene. Con la Nazionale è un periodo che non fa gol. Saprà valutare le critiche".

SU KEITA - "Lo conosciamo bene, ha grande qualità. Può gicare da punta o da esterno. Lo rivedrò con piacere, così come Candreva e de Vrij, che non ci sarà".

