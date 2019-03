Calciomercato Juventus, Marcelo, Pogba, Varane e Mbappé: Zidane vuota il sacco

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE POGBA VARANE / Iniziata con il ritorno di Zinedine Zidane, l'operazione rinascita del Real Madrid dovrà per forza di cosa passare anche per un mercato in entrata importante. I nomi che vanno per la maggiore in questo periodo sono sicuramente quelli di Kilyan Mbappé e Paul Pogba. Seguito anche dalla Juventus, il centrocampista francse ha strizzato l'occhio al Real e al tecnico francese, che ha ricambiato l'affetto del suo connazionale in conferenza stampa. "Mi piace molto Pogba - ha detto in conferenza stampa - ma non è una novità. Lo conosco personalmente ed è un calciatore differente, che sa fare cose che in pochi riescono a fare, Ha grandi qualità, sa difendere e attaccare. Però non è un mio calciatore, ma dello United e bisogna rispettarlo. Lui ha sempre detto che il Real gli è sempre piaciuto come opzione nel caso in cui dovesse lasciare Manchester.

Calciomercato Juventus, Zidane su Marcelo e Varane

Gli piace sicuramente più il Real di Zidane".

Strettamente legati al calciomercato Juventus, che potete seguire CLICCANDO QUI, anche gli argomenti Varane e Marcelo. "Varane lo vedo felice e contento e, soprattutto, concentrato, al contrario di quanto si dice ultimamente. Si parla molto, la gente può scrivere ed esprimere opinioni, ma lui ha qui da otto anni ed è stato fenomenale. E' normale che ci siano rumors e che lo vogliano altri club, però lo vedo bene qui. E' il quarto capitano e il suo cammino non è ancora finito. Marcelo? Non devo convincere nessuno a restare perché tutti vogliono rimanere, Non ho nessun dubbio su Marcelo e sugli altri". Su Mbappé. "Non possiamo dire noi quanto vale un calciatore. Questo lo decidono i club. Quando sono arrivato a Madrid mi hanno pagato 70 milioni ed era una follia ma guarda dove siamo arrivati ora. Sappiamo che tipo di giocatore è, ma non è un mio calciatore e non voglio parlarne".





