VIDEO SERIE A JUVENTUS EMPOLI / La Juventus ospiterà oggi l'Empoli di Andreazzoli allo Stadium.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per i toscani sarà fondamentale provare a strappare qualche punto agli avversari per cercare di risalire il più possibile la classifica e provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La Juventus, dal canto suo, non vorrà collezionare l'ennesima sconfitta, dopo il 2-0 subito dalnell'ultimo turno di campionato. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Juventus-Empoli.