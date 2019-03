Calciomercato Juventus, Hummels offerto al Real Madrid

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS HUMMELS REAL / Inserito anche nella lista B della Juventus per rinforzare la difesa , Matssembra destinato a lasciare ilnell'ottica di rinnovamento voluto dalla dirigenza bavarese. Il club bianconero non è tuttavia l'unica ipotesi possibile per l'ex Borussia Dortmund. Secondo 'OK Diario', infatti, nelle scorse settimane il 30enne tedesco sarebbe stato offerto al, alle prese con il caso. Il club spagnolo non ha definitivamente chiuso la porta al calciatore, che piace a, ma potrebbe considerare un suo acquisto solamente a prezzo di saldo.