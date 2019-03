INTER LAZIO SPALLETTI / Domani l'Inter ospiterà la Lazio a 'San Siro' in una partita che dirà molto nella corsa ai posti che valgono l'accesso alla prossima Champions League. Per parlare della gara e non solo, Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Calciomercato.it seguirà in diretta le sue dichiarazioni.

NAZIONALI - "Quelli che hanno giocato hanno fatto bene, quelli che si sono infortunati sono pesanti da buttar giù perché sono giocatori importanti e stavano facendo bene, anche se chi li sostituirà farà altrettanto bene".

DERBY - "La gestione di sconfitte e vittorie va fatta con equilibrio. E' stata una bella soddisfazione per come l'abbiamo giocata, ma sappiamo che ci sono altre gare difficili come quella di domani contro una delle più forti del campionato. Ci aspettano due partite importanti e difficili, ma lo era anche l'ultima prima della sosta, anche per come l'avevate presentata - la frecciatina di Spalletti ai giornalisti - poi è andata bene".

LAZIO - "Loro sono in un buon momento e anche noi. Mettono in difficoltà qualsiasi avversario, dovremo essere bravi nel gioco tra le linee che loro applicano con calciatori molto tecnici. Sarà fondamentale essere una squadra corta".

CLASSIFICA - "Il tempo dei calcoli è solo in funzione di domani: dobbiamo fare una prestazione importanti perché questi 3 punti contro una concorrente diretta valgono tantissimo. Anche quest'anno stanno disputando un ottimo campionato. Inzaghi li fa giocare bene, hanno grande qualità di palleggio sulla trequarti.

Se non saremo bravi a guadagnare campo, possono crearci dei problemi".

ICARDI - "L'ho trovato in parte come un giocatore nuovo perché da tanto non era con noi. Dobbiamo ancora inserirlo bene in allenamento. Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri, non credo sia ancora in grado di dare una mano alla squadra. Non è convocato per la partita di domani. Mauro si è allenato col gruppo questa settimana dopo un lungo periodo: ci sono cose nuove successe, ma gli allenamenti sono fondamentali. Valuteremo se convocarlo le prossime partite".

INFORTUNATI - "Senza De Vrij possiamo puntare su Miranda che è un altro titolare e Ranocchia che si è sempre allenato bene e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Davanti abbiamo qualche problemino in più. I giocatori ci tengono alle Nazionali e giocano anche se hanno un dolorino: ci vorrebbe più collaborazione con i dottori".

VECINO - "Ha fatto bene da trequartista, fare subito gol l'ha aiutato ed è stato più libero di attaccare lo spazio e inserirsi in area di rigore: è una sua qualità e ha messo in difficoltà il Milan dandoci un vantaggio. Averlo ritrovato in queste partite lascia presagire bene per il futuro".

INTER - "Dove me l'ero immaginata? Si poteva passare il turno in Champions League e fare un altro turno in un'altra competizione. Ma in campionato come forza complessiva pur avendo perso delle partite anche in Europa direi che abbiamo lavorato abbastanza bene".

NAINGGOLAN - "Si deve allenare con la squadra per avere dei ritmi e delle velocità fondamentali per dare il meglio in questo calcio qui. Per il resto dobbiamo parlare dei convocati della partita di domani. Nainggolan è tra i convocati".

ESPOSITO - "Lo abbiamo fatto esordire anche se è molto giovane. Ha spiccata personalità ma deve giocare delle partite e crearsi quel guscio per diventare campione e uomo per difendersi da tutte le insidie. E' sulla corretta strada, ma ha bisogno di tempo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui