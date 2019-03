Calciomercato Roma, non solo Zaniolo: Zidane vuole un romanista a sorpresa

CALCIOMERCATO ROMA UNDER REAL MADRID / Manolas e Zaniolo, ma non solo. Il Real Madrid guarda in casa Roma e secondo la stampa turca avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore giallorosso.

Stando a 'Fotomac', infatti, Zinedineè un estimatore di Cengize avrebbe inserito anche il nome dell'attaccante mancino nella lista della spesa in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi un altro media turco aveva parlato di un affare quasi concluso con il, ma la notizia del Real arriva a due giorni di distanza dall'incontro tra la dirigenza blanca e Fali, agente sì di, ma anche dell'attaccante giallorosso.