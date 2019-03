CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ALLAN MERTENS KOULIBALY / Durante l conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Roma, il tecnico del Napoli, Ancelotti, ha parlato anche di alcune dinamiche di mercato: "Noi distratti dal mercato? Lo scrivete e poi finisce. Non ha senso perdere energie, i giocatori lo sanno. Sono voci al 99% false. Si è anche detto che abbia chiamato alcuni miei ex giocatori: l'ultimo che ho sentito è Xabi Alonso...

Rafinha l'ho salutato a settembre dell'anno scorso.

L'allenatore ha poi parlato del futuro di alcuni elementi presenti in rosa: "Allan e Koulibaly resteranno a Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significherà che non ci saranno più. Non c'è esigenza né di vendere. Mertens si sta comportando bene, anche in campo. Aiuta per serietà e positività. Il futuro lo immagino insieme a lui".

