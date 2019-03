NAPOLI ROMA ANCELOTTI / Domani il Napoli sarà ospite della Roma all'Olimpico. La gara di campionato avrà un sapore decisamente speciale per il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, ex centrocampista e vincitore dello scudetto della stagione 1982/83 proprio con la maglia capitolina. 'Calciomercato.it' ha seguito la conferenza, fornendo tutti i contributi del caso.

SU INSIGNE - "Ha fatto un controllo stamattina. L'ecografia non ha evidenziato lesioni: è solo una contrattura. Il suo problema era legato alla zona tendinea. Nel giro di due o tre giorni sarà ok. Vedremo se ci sarà contro l'Empoli- Non è a rischio contro l'Arsenal. È stato convocato Gaetano perchè si sta allenando bene".

SULLA GARA CONTRO LA ROMA - "Pensare a Londra sarebbe da folli. Domani sarà una bella partita. La viviamo con serenità, non penso di essere in emergenza. Non avremo Zielinski ma la squadra sta bene. Anche Fabian ha recuperato. Vorremmo avere sempre tutti ma è chiaro che si corre il rischio di qualche acciacco. La gara di domani è importante: affronteremo una squadra ottima. Sarà importante per tutti. La Roma sta lottando e noi vogliamo il secondo posto. Sarà una gara intensa".

SU FABIAN -"Si è allenato tutta la settimana. Non ha nessun problema".

SULL'ARSENAL - "Penso che la maniera migliore sia affrontare tutte le partite. Serve autostima: in questo contesto c'è l'utilizzo di tutti i giocatori".

SUL RITORNO A ROMA - "Roma ha rappresentato un qualcosa di importante.

Quel periodo lì mi è rimasto ne cuore. Ha lasciato un segno indelebile, al di là degli infortuni che ho avuto".

SULL'IMPORTANZA DELLA VITTORIA DI DOMANI - "Vincere a Roma sarebbe importante per l'autostima. Non si può controllare il risultato, la prestazione sì. I segnali sono buoni".

SU YOUNES - "Younes è in crescita. Ha ampi margini e sta crescendo in fretta. Sicuramente è utilizzabile, devo vedere se dall'inizio o a partita in corso. Non riesce ancora a tenere i 90'. Gioca in modo dispendioso".

SUL CALDO - "Potrebbe creare difficoltà ma non credo sia determinante. Non penso neanche che ci dia dei vantaggi".

SUI GOL DEGLI ATTACCANTI - "Significa che i calciatori sono motivati. Altri segnali, contro l'Udinese, sono stati negativi".

SUI GIOVANI IN NAZIONALE - "Il progetto è interessante. Il campionato italiano sta proponendo nuovi giocatori. Ci vuole il coraggio di metterli e di costruire un progetto. Mancini lo sta portando avanti bene: siamo contenti".

SULL'ATTEGGIAMENTO DELLA ROMA - "Mi aspetto una gara attenta e gagliarda da parte della Roma. La squadra è stata messa sotto pressione: i calciatori saranno motivati. La squadra è preoccupata: l'aspetto psicologico è nelle nostre mani. Dipende se saremo capaci di aumentare la loro preoccupazione o la loro fiducia".

SU VERDI - "Ha avuto qualche problema e non è riuscito a esprimersi al meglio. Ha diverse attenuanti: squadra nuova e problemi alla caviglia. Ci giochiamo parecchio, è un periodo importante per tutti".

