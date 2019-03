CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Il Napoli affronterà la Roma domani all'Olimpico per continuare la sua marcia in campionato. Contemporaneamente, la dirigenza partenopea starebbe lavorando sul fronte mercato. Una situazione che sembra ormai destinata alla fumata bianca è quella relativa al rinnovo di Hysaj, il cui contratto scadrà nel 2021.

Secondo quanto riferito da 'Rai Sport', l'albanese è vicinissimo a rinnovare il proprio matrimonio con il club napoletano. Per l'ok definitivo mancherebbero solo gli ultimi dettagli: il terzino avrebbe chiesto 3 milioni a stagione per cinque anni mentre l'offerta del club è ferma a 2,5 milioni più bonus. La distanza non sembra incolmabile.

