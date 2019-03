CALCIOMERCATO ROMA MILAN VILHENA / Per molto tempo è stato considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese, oggi, a 24 anni, Tonny Vilhena è pronto ad una nuova sfida. Il centrocampista olandese, accostato in passato soprattutto a Milan e Roma, potrebbe lasciare in estate il Feyenoord.

Lo ha rivelato lui stesso alla rivista ufficiale del club di Rotterdam: "Non voglio dire che giocare al Feyenoord ora sia facile, ma sono qui da sette anni e credo sia tempo per me di accettare una nuova sfida. Ritengo di essere pronto per fare questo nuovo passo nella mia carriera. Di certo però non andrò in un club che non mi darà le garanzie di giocare". Milan e Roma sono avvertite: l'occasione Vilhena potrebbe essere davvero ghiotta.