CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Dopo un inizio difficile, Mario Pasalic sta trovando più spazio e più continuità all'interno della rosa di Giampiero Gasperini. Il centrocampista croato, a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del proprio futuro: "Il sogno? Vestire a lungo tempo la stessa maglia. Questa, magari, è la volta buona".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Già perché Pasalic, dopo i tanti prestiti in giro per l'Europa, è desideroso di restare a Bergamo: "Ho girato tanto, ora vorrei fermarmi. Purtroppo non dipende da me, ma a Bergamo mi trovo molto bene. L'ambiente è fantastico e Gasperini è un grande tecnico, basta seguirlo. All'inizio ho faticato, ma sapevo che avrei potuto mettere in mostra le mie qualità". L'è avvisata: ora toccherà al club fare la mossa decisiva in estate.