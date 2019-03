CALCIOMERCATO FIORENTINA BATISTUTA CHIESA / Per anni è stato l'idolo del popolo viola, che ora vede in Federico Chiesa il possibile erede. E Gabriel Batistuta ha parlato proprio al giovane talento italiano in una sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Cosa consiglio a Federico? Di essere felice. A lui e a tutti i calciatori consiglio di fare ciò che si sentono e che gli sembra giusto. Per non accettare offerte importanti devi essere felice. Io a Firenze lo ero". Sui suoi trascorsi in viola: "Ho lasciato la Fiorentina solo perché volevo vincere un campionato.

Per questo ho accettato la sfida della. Se avessi vinto il campionato a Firenze, non me ne sarei mai andato. Vittorio? Ha un grande cuore, ma si è circondato di persone sbagliate. Se avesse ascoltato di piùavremmo vinto lo scudetto". Sui due attaccanti viola di oggi: "? Mi piacciono entrambi. Giovanni mi sembra più tranquillo da quando in rosa è arrivato il colombiano". 'Batigol' sembra però escludere un possibile futuro a Firenze, almeno finché ci saranno i: "Non rientro nei loro progetti. Non hanno bisogno di me".